Domenica 19 Maggio 2024

Escursioni guidate dai nostri esperti: Ali colorate: riconosciamo farfalle e altri impollinatori

Passeggiata nei prati e censimento lungo il transetto delle farfalle.

escursione ore 11.00 - durata 1h circa. Iscriviti qui (apertura iscrizioni dal 6 maggio)

escursione ore 14.30 - durata 1h circa. Iscriviti qui

escursione ore 15.30 - durata 1h circa. Iscriviti qui

escursione ore 16.30 - durata 1h circa. Iscriviti qui

Per tutta la giornata: Stand del Parco con attività di riconoscimento fotografie e attività divulgative.

E' possibile iscriversi anche sul posto, sino ad esaurimento delle disponibilità