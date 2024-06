Venerdì 7 Giugno 2024

Venerdì 7 giugno, ore 21 - Triuggio. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 20 maggio

Durata 2h. Parcheggio di via Vismara 1 a Rancate di Triuggio

L'esperienza prenderà il via con un'introduzione al mondo delle lucciole, in una miscela sapiente di nozioni scientifiche ed evocazioni poetiche, indispensabili per cogliere la natura di questi interessanti insetti e l'eterna fascinazione che continuano ad esercitare.

Si partirà poi alla ricerca delle lucciole con una passeggiata nei boschi di Triuggio, per la quale è raccomandato tanto silenzio, che permetterà una maggiore immersione nella natura.

Note: L'escursione, di circa 2 km, è adatta a tutti, adulti e bambini a partire dai 6 anni. Il percorso non è percorribile con passeggino. È consigliato un abbigliamento comodo e adatto alle condizioni climatiche, con pantaloni lunghi per la presenza di ortiche o rovi lungo il percorso. Non sono ammessi cani. Lungo il percorso non vi sono né bar né sevizi igienici. È utile portare con sé delle torce elettriche, ma da usare con moderazione.

Iscriviti qui (apertura iscrizioni ore 9.30 del 20 maggio)