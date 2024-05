Domenica 2 Giugno 2024

Domenica 2 giugno, ore 9 - Agliate. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 20 maggio

Parcheggio nei pressi del ponte di Agliate, via P. Corbella - Durata 3h 30'.

L'escursione affronta una pluralità di tematiche naturalistiche, artistiche-storiche, religiose-culturali e paesaggistiche in uno dei luoghi più peculiari della Brianza, in cui storia e natura si fondono in un paesaggio estremamente caratteristico. Il percorso comincerà con la visita della Basilica, fino alle Grotte di Realdino. Lungo il percorso sarà possibile scoprire le meraviglie naturalistiche che punteggiano il nostro territorio e verranno raccontate le vicende religiose a partire dall'alto Medioevo.

Note: L'escursione è adatta a tutti, adulti e bambini. Il percorso non è percorribile con passeggino. È consigliato un abbigliamento comodo e adatto alle attività all'aria aperta, scarpe da trekking o ginnastica o scarponcini. I cani non sono ammessi per rispetto alla sacralità del luogo. Nei pressi della Basilica di Agliate sono presenti servizi igienici.

