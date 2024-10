Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Manifestazione d'interesse

(Riolo Terme, 01 Ott 24) Il National Biodiversity Future Center è alla ricerca di giovani talenti dalla forte indole imprenditoriale nel settore della biodiversità. Sei un giovane ricercatore o ricercatrice e lavori nella conservazione o nel ripristino del patrimonio naturale italiano e hai in mente un'attività imprenditoriale? Vuoi acquisire nuove competenze gestionali per le tue attività? Sei una giovane imprenditrice o imprenditore con un progetto di business sulla biodiversità nel cassetto? Oppure aspiri a diventare un manager che gestisce al meglio istituzioni che operano nell'ambito della biodiversità?

NBFC offre la possibilità di imprare a gestire, far crescere e lanciare progetti e idee di business sul monitoraggio, la conservazione, il ripristino e la valorizzazione della biodiversità!

La tutela della biodiversità è fondamentale per preservare i processi e i servizi degli ecosistemi. Per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, all'inquinamento, allo sfruttamento e alla degradazione degli habitat è però necessario adottare approcci tecnologici avanzati. L'obiettivo del progetto UpSkilling è supportare lo sviluppo di attività ad alto contenuto tecnologico con ricadute nel campo della biodiversità.

Un percorso su due direttrici

Il National Biodiversity Future Center con questa manifestazione d'interesse, vuole raccogliere le candidature di aspiranti manager, imprenditori e imprenditrici. Attraverso un percorso di upskilling NBFC si impegna a promuovere la loro crescita professionale, lo sviluppo dei propri progetti e delle loro idee imprenditoriali.

Percorso manager dell'innovazione

Questo percorso è rivolto ad aspiranti manager che vogliono seguire lo sviluppo di attività di istituzioni e imprese innovative nel campo della biodiversità.

Il percorso sviluppa la consapevolezza delle caratteristiche uniche dell'innovazione tecnologica e del management di imprese/istituzioni innovative. L'obiettivo è accrescere le competenze dei partecipanti, dando loro gli strumenti per gestire al meglio iniziative imprenditoriali e gestionali, renderli capaci di innovare e generare nuovi business nell'ambito della biodiversità.

Percorso talenti

Questo percorso è rivolto alle candidate e ai candidati che vogliono sviluppare un'idea imprenditoriale nel campo della biodiversità.

Il percorso permetterà di sviluppare un business case a partire da un'idea imprenditoriale. L'obiettivo è produrre una prima versione di un Business & Technology Plan per sostenere la fattibilità di una start-up. Avranno anche l'opportunità di realizzare un proof-of-concept per dimostrare l'utilità della nuova tecnologia e dei prodotti.

La partecipazione a entrambi i percorsi comporta un processo di selezione articolato in più fasi.

Per entrambi i percorsi, è prevista la partecipazione a un boot camp della durata di 7 giorni. Questa sarà un'opportunità per i partecipanti di interagire, apprendere e confrontarsi con esperti del settore.

Vuoi candidarti? Registrati alla Call for Talents

Vuoi avere più informazioni? Scrivi a upskilling@nbfc.it

Il National Biodiversity Future Center (NBFC) è il primo Centro Nazionale di ricerca e innovazione dedicato alla biodiversità, finanziato dal MUR attraverso i fondi dell'Unione Europea - NextGenerationEU. Si tratta di una struttura di coordinamento che da un lato raccoglie e valorizza gli sforzi della ricerca, dall'altro rende accessibili le conoscenze e le tecnologie a diversi attori che operano sul territorio. Nel territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, il NBFC sostiene il progetto MEIOGYPSOS