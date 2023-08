Domenica 6 Agosto 2023 dalle 16:30 alle 22:00

L'escursione prevede una prima parte al Giardino delle Erbe con una visita alla scoperta del mondo delle api e delle erbe. Poi, appena il sole sarà un po' meno caldo, si partirà per un'escursione nella Vena del Gesso, arrivando fino a Monte Battagliola per il sentiero della Vidovina e proseguendo per i castagneti di Campiuno, ammirando la Riva di San Biagio e tutta la Vena.

Punto di ritrovo : Casola Valsenio - Giardino delle Erbe

: Casola Valsenio - Giardino delle Erbe Guida : GAE Paola Grandi (Anemos Trek), apicoltrice Sonia Masotti

: GAE Paola Grandi (Anemos Trek), apicoltrice Sonia Masotti Costo : € 15,00 (compresa la visita all'apiario al Giardino delle Erbe)

: € 15,00 (compresa la visita all'apiario al Giardino delle Erbe) Difficoltà : medio/facile

: medio/facile Dislivello : 350 m

: 350 m Lunghezza: 10 km

Info e prenotazione:

tel. 349 6384682 WhatsApp o SMS

anemostrek@gmail.com

FB @anemostrekking