Iniziative alla scoperta del progetto LIFE 4Oak Forests per la salvaguardia dei boschi del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola

Sabato 14 Ottobre 2023 dalle 09:00 alle 16:30

Nell'ambito del progetto LIFE 4Oak Forests, progetto dedicato all'individuazione di strumenti di gestione per la conservazione, il miglioramento e l'aumento della struttura e della composizione della biodiversità nelle foreste di quercia all'interno di siti della Rete Natura 2000 in Italia e Ungheria, il forum "E per tetto un cielo di foglie".

Giornata dedicata alla scoperta della vita selvatica nei boschi di quercia. Durante la mattinata ci saranno diversi interventi da parte di ricercatori e tecnici legati al progetto che racconteranno e mostreranno i tanti abitatni dei boschi di quercia e il pomeriggio sarà dedicato a una breve escursione assieme agli esperti lungo il Sentiero Natura dedicato al progetto e all'inaugurazione del nuovo capanno birdwatching "Pudachén" e l'apertura della mostra fotografica "RAPTORS - PREDATORI DELL'ARIA" a cura di Roberto Zaffi e Luciano Piazza.Presso il Centro Visite di Ca' Carnè a Brisighella (RA).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.00/13.00 Forum "E per tetto un cielo di foglie" la vita selvatica nei boschi di quercia

Saluti

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna - Antonio Venturi, Nevio Agostini

ModeratoreNevio Agostini - Direttore Ente Parchi e Biodiversità Romagna

Serena Petroncini, Parco della Vena del Gesso Romagnola

"Life4Oak Forests, 2023"

Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco - Parco della Vena del Gesso Romagnola

"Dal legno morto alla vita nella foresta"

Massimo Bertozzi, naturalista del Parco della Vena del Gesso Romagnola

"Pipistrelli forestali: tecniche di monitoraggio Life4Oak Forests"

Roberto Fabbri, entomologo del Parco della Vena del Gesso Romagnola

"Monitoraggi 2020-2023 del Life4Oak Forests per conoscere gli insetti dei boschi di roverellaoggetto di interventi forestali"

Fabrizio Borghesi, ornitologo del Parco della Vena del Gesso Romagnola

"La Stazione di inanellamento di Cà Carnè: 13 anni di monitoraggio ornitologico a sforzo costante"

Mattia Bacci ornitologo del Parco della Vena del Gesso Romagnola

"Indagine sulle specie avifaunistiche di interesse conservazionistico all'interno del Parcoregionale della Vena del Gesso Romagnola"

15.00/16.30 Escursione Life4Oak Forests e inaugurazione del capanno birdwatching "Pudachén"

Apertura della mostra fotografica

"Raptors - predatori dell'aria"a cura di Roberto Zaffi e Luciano Piazza.

Pranzo presso il Rifugio Ca' Carnè (Prenotazione obbligatoria 0546 81468)

Per inforamzioni

3351209933

promozione@parchiromagna.it