Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Luigi Donini, un ragazzo di San Lazzaro

Venerdì 13 Ottobre 2023 ore 21:00

Un film di Ginetto Campanini

LUIGI DONINI

Speleologo, esploratore, narratore e fotografo, geografo del vuoto.

Un esempio di straordinaria passione per la natura. Un ragazzo altruista che ci ha lasciati nel '66 a 24 anni nel portare soccorso agli amici in grotta.

I vecchi compagni decidono di affrontare un viaggio nei luoghi dove,

condotti da Luigi, hanno vissuto le loro esperienze più belle e significative. "On the road again" ritrovano il perché delle loro passioni e si accorgono come tanto della loro vita riprenda senso.

Ingresso libero

Il film è stato realizzato con il contributo del Comune di San Lazzaro. A Luigi Donini è intitolato il Museo della Preistoria del Comune di San Lazzaro di Savena.

Info:

www.speleopolis.org

info@speleopolis.org