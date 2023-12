Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Venerdì 15 Dicembre 2023 dalle 10:00 alle 13:30

ll progetto LIFE URCA PROEMYS ha lo scopo di migliorare lo stato di conservazione della testuggine palustre Emys orbicularis; una specie protetta, inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE il cui commercio è proibito dalla Convenzione di Berna del 1979.

Nel progetto sono coinvolti 55 siti Natura 2000 italiani e sloveni, dove è presente la testuggine palustre europea.

In questi siti sono previsti interventi di ripristino degli habitat, attività di restocking, eradicazione delle Specie Aliene Invasive e monitoraggi.

La partnership comprende alcuni enti di gestione dei siti Natura 2000; questo faciliterà il raggiungimento dei risultati e, in particolare, l'aumento della presenza di Emys orbicularis, grazie alla reintroduzione e al ripristino di ambienti idonei, in grado di sostenere popolazioni vitali, anche dopo la fine del progetto.

Almeno 30 siti Natura 2000 beneficeranno degli interventi di ripristino degli habitat. Per quanto riguarda il restocking, la selezione dei siti puntuali all'interno dei siti si baserà anche sui criteri descritti nel Piano di Gestione Integrato e la condivisione dei seguenti parametri:

1) l'habitat di specie

2) habitat acquatici protetti sulla base della classificazione Natura 2000 (All. I, Direttiva 92/43/CEE)

Quanto stabilito nel Piano di Gestione Integrato, elaborato nell'ambito del progetto, sarà applicato, fin dall'inizio, in tutti i siti Natura 2000 (italiani e sloveni) coinvolti nel progetto stesso. Il progetto LIFE URCA PROEMYS si basa su una chiara strategia di conservazione del sistema di Oasi WWF istituito per monitorare specie e habitat di interesse comunitario nelle Oasi appartenenti alla Rete Natura 2000 e su un approccio coerente con la filosofia della rete Natura 2000 nel promuovere progetti su specie o habitat "target" da parte dei diversi gestori delle aree.

Il nuovo Piano di Gestione Integrato per la conservazione di Emys orbicularis verrà presentato a Roma. Sarà possibile partecipare all'evento sia in presenza che online iscrivendosi obbligatoriamente (specificando se in presenza o online) via mail a: urcaproemys@wwf.it