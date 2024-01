Giornata mondiale del suolo

Venerdì 19 Gennaio 2024 ore 20:45

Venerdì sera, presso il Museo Civico di Scenze Naturali Malmerendi in via Medaglie d'Oro, 51 a Faenza la sezione locale del Club Alpino Italiano promuove una serata per parlare di suolo nella giornata mondiale a lui dedicata.

Relatore sarà Ciro Gardi, agronomo e pedologo.

Per informazioni:

Giancarlo 349 7557044

www.caifaenza.it

info@caifaenza.it