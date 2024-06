Sabato 15 Giugno 2024 dalle 16:00 alle 23:00

Passeggiata fra le colline e le campagne di Brisighella per l'osservazione notturna delle lucciole. Passeremo sotto la Torre dell'Orologio e la Rocca, proseguendo fino al Museo geologico all'aperto Ex-Cava del Monticino ed arrivando al Rif. Ca' Carnè, dove faremo sosta per la cena. Saliremo al Monte Rontana per poi scendere alla luce delle torce lungo il sentiero dell'Olio, fra campi e boschetti, cercando qua e là il lampeggiare delle lucciole.

Punto di ritrovo: Stazione FS Brisighella

Guida: GAE Marco Zambelli

Costo: 15.00 € adulti, ragazzi 6-12 anni € 5.00

Difficoltà: Escursionistica media

Lunghezza: 11 km

Dislivello: 540 m

Info e prenotazioni:

tel. 339 666 5336 WhatsApp

info@zambotrekking.com

www.zambotrekking.com