Sabato 20 Aprile 2024 dalle 14:00 alle 17:00

Passeggiata nei dintorni del Giardino delle Erbe alla scoperta delle numerose varietà di piante commestibili che possiamo trovare nei nostri prati a primavera. Impareremo a conoscere le caratteristiche delle principali specie eduli, le loro proprietà e come usarle in cucina. Con le piante raccolte si preparerà una insalata davvero unica per sapori e colori, che gusteremo insieme al termine della passeggiata.

Punto di ritrovo: parcheggio del Giardino delle Erbe

Guida: GAE Alessandro Bassi

Costo: € 10.00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5.00

Difficoltà: Turistica

Lunghezza: 4 km

Dislivello: 200 m

Info e prenotazioni:

tel. 0546 77402

info@parchiromagna.eu