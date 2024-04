Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Giovedì 25 Aprile 2024

Passeggiata al Giardino delle Erbe tra i gradoni dedicati alle erbe aromatiche alla scoperta delle proprietà delle piante commestibili, dagli usi antichi fino a quelli moderni e delle ricette tipiche della nostra tradizione.

A seguire i partecipanti potranno rilassarsi nei prati del Giardino, circondati da colori e inebrianti profumi per gustare un picnic speciale realizzato in collaborazione con i ristoratori di Casola Valsenio.

Un'occasione unica per trascorrere la mattina tra i colori e i profumi delle piante officinali e gustare un delizioso picnic immersi nella natura!

In collaborazione con IL CARDELLO LOCANDA:

– polpettina alle erbe con misticanza di erbe e fiori

– triangolo di piadina con squacquerone e rucola

– fiore di zucca in tempura

– gnocco fritto

– acqua e frutta

Quota di partecipazione:

€ 20 intero

€ 17 ridotto (6-12 anni)

gratuito 0-5 anni

Biglietto online: compra ora

Per informazioni: 335 1209933 - giardinodelleerbe@atlantide.net