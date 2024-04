Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Dal Monticino a Rontana tra archeologia industriale e medievale

Domenica 28 Aprile 2024 dalle 08:00 alle 13:00

Torna uno dei nostri grandi cavalli di battaglia, l'escursione che ormai tra tutte le guide escursionistiche è un must nel territorio del Parco della Vena del Gesso Romagnola nel versante brisighellese e che si presta a diverse interpretazioni.

Noi vi guideremo dal Parco Geologico all'aperto del Monticino, passando dal Rifugio Carnè fino al Monte Rontana e agli scavi archeologici del castello omonimo, attraverso un percorso tra archeologia industriale e archeologia medievale con un occhio di riguardo ai prodotti enogastronomici tipici del territorio.

Lungo il percorso che cammineremo, infatti, ci sarà modo di raccontarvi il perché in questo territorio sono presenti determinate peculiarità enogastronomiche e a fine escursione, chi lo desidera, potrà fermarsi con noi a Brisighella a pranzare allo stand gastronomico della Sagra del carciofo moretto di cui vi racconteremo "l'origine".

Un percorso di osservazione e cultura degli aspetti che nei tempi, da quelli più remoti a quelli più recenti, hanno reso uniche le numerose caratteristiche di Brisighella facendo respirare e assaporare antiche suggestioni in ogni elemento che la compone. A seguito dei recenti eventi alluvionali e conseguenti dissesti e frane, rispetto al passato abbiamo rimodulato il percorso che sarà in "dolce ascesa".

Ritrovo puntuale

Ore 8.00 - Brisighella

c/o Stazione Caffè, Brisighella (RA)

Viale Alcide De Gasperi, 6 - 48013 Brisighella (RA)



Da qui ci dirigeremo in auto al parcheggio della Chiesa del Monticino in circa 10 minuti, da dove comincerà l'escursione a piedi. L'escursione si svolgerà con un minimo di 5 iscritti e con un max di 15 partecipanti.

Dati tecnici

Difficoltà: facile

Durata: 3h e mezzo più le soste

Lunghezza: 7 km circa

Dislivello: 380 mt circa Pausa pranzo: per chi lo desidera, alla fine dell'escursione potremo fermarci allo stand gastronomico della Sagra del carciofo moretto a Brisighella. Saremo di rientro indicativamente alle 12:30/13 alle auto.

Quota di partecipazione

Adulti: 13 €

Minori: 10 € ammessi solo dai 10 anni in su abituati a camminare per ore in montagna e solo se accompagnati da adulto garante e responsabile.

La quota di partecipazione comprende esclusivamente il servizio di Guida. Cani ammessi solo se condotti al guinzaglio secondo ilm Regolamento vigente nel Parco della Vena del Gesso Romagnola all'interno del quale ci muoveremo, di buona indole e abituati a camminare per ore in montagna e a stare in mezzo alla gente ed eventualmente con altri cani.

Comunicarne la presenza all'atto di prenotazione! Scarponcini da trekking OBBLIGATORI, senza non sarete ammessi all'escursione!

Per ulteriori dettagli, informazioni su abbigliamento e/o altro non esitate a contattarci telefonicamente o via e-mail.

Informazioni & Prenotazioni

Antonella tel. 339/6884735 - antonellafalco6@gmail.com

Gianluca tel. 334/7796053 - gluke71@gmail.com

Prenotazione obbligatoria SOLO TELEFONICAMENTE o TRAMITE E-MAIL, ENTRO LE ORE 13 DI SABATO 27 APRILE 2024.

Equipaggiamento obbligatorio:

Scarponcini da trekking preferibilmente a caviglia alta e con suola scolpita (tipo VIBRAM) e impermeabili oppure scarpa a caviglia bassa ma sempre con suola scolpita!

Merenda al sacco (frutta fresca/secca, barrette energetiche, etc)

Scorta d'acqua personale di almeno 1 litro

Pantaloni lunghi (preferibilmente chiari)

N.B.!!!! Cappellino/bandana, crema solare, occhiali e tutto l'occorrente per proteggersi dal sole

Felpa

Maglietta e calzini di ricambio nello zaino preferibilmente in busta impermeabile

Asciugamano

Giacca per il vento e kway per ripararsi da eventuale pioggia (nello zaino)

Equipaggiamento vivamente consigliato

Bastoncini da trekking meglio se retraibili e da attaccare allo zaino in caso non si utilizzino

Telo per sedersi a terra, preferibilmente impermeabile

Scarpe e abbigliamento di ricambio da tenere in auto (sempre consigliati)

Segnalazioni particolari: la Guida si riserva di escludere, prima della partenza e della raccolta delle quote, chi non ritenesse idoneo per condizioni o equipaggiamento all'escursione, per la la sicurezza della persona stessa e/o del gruppo. La Guida si riserva altresì di variare/rinviare/annullare l'escursione in caso di condizioni meteo che ne dovessero pregiudicare lo svolgimento in sicurezza con tempestiva comunicazione ai partecipanti prenotati.

Le Guide: Antonella Falco e Gianluca Ravaioli, guide ambientali escursionistiche regolarmente assicurati e iscritti al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche ai n. 132 e 133. Professione svolta ai sensi della L. 4/2013.