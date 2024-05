Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Corso tecnico

Domenica 5 Maggio 2024 dalle 09:30 alle 17:00

Corso tecnico di una giornata dedicato alla scoperta delle meraviglie delle erbe primaverili e alle loro molteplici virtù.

Un'esperienza per connettersi con la natura, esplorare il giardino e il bosco circostante, imparando a riconoscere le varie piante e scoprendo i segreti della loro raccolta sostenibile.

Un tempo le erbe impiegate per i piccoli disturbi erano preziose risorse per il benessere quotidiano e venivano colte con attenzione lungo i campi e nei boschi circostanti.

Durante la giornata si parteciperà ad una passeggiata nel Giardino delle Erbe e nel bosco adiacente per apprendere le tecniche di identificazione delle piante e raccogliere materiali vegetali nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità e si svolgeranno attività pratiche di preparazione di tisane e macerati con le erbe raccolte.

Corso tecnico a numero chiuso – Prenotazione obbligatoria

Biglietti: Quota di partecipazione € 30

Per informazioni: 335 1209933 - giardinodelleerbe@atlantide.net