Domenica 26 Maggio 2024

Visita guidata del giardino, protagonisti i profumi dei fiori, dalle rose agli iris, le prime ginestre e i fiori di piante officinali come salvia e timo.

Scopriamo note alte, medie e basse grazie alle essenze che abbiamo a disposizione per creare una fragranza personalizzata in un laboratorio di profumi.

Quota di partecipazione:

€ 10 intero

€ 5 ridotto (6-12 anni)

Gratuito 0-5 anni

Biglietti online: compra ora

Per informazioni: 335 1209933 - giardinodelleerbe@atlantide.net