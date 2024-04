Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Lunedì 22 aprile, in programma un incontro divulgativo sul tema dei chirotteri nella Vena del Gesso Romagnola

Lunedì 22 Aprile 2024 ore 20:30

Lunedì 22 aprile alle ore 20:30 è in programma, presso il Centro Visite sul Carsismo e la Speleologia si Borgo Rivola un incontro dal titolo "Pipistrelli della Vena del Gesso, conoscerli per proteggerli".

La Vena del Gesso Romagnola è un territorio particolarmente adatto ai chirotteri (pipistrelli) per l'abbondante presenza di luoghi di rifugio, soprattutto grotte, ma anche per la ricchezza di biodiversità dei suoi ambienti, un elemento fondamentale per garantire abbondanza e varietà di prede nelle lunghe notti di caccia a insetti e ad altri invertebrati. Nella Vena sono presenti ben venti specie di pipistrelli, con colonie, riproduttive e svernanti, tra le più grandi e importanti in Italia. Una serata per parlare di chirotteri, per conoscerne le specie, le abitudini, le caratteristiche, ma anche le criticità e le fondamentali azioni necessarie per proteggerli.

Una serata dedicata agli speleologi, alle guide escursionistiche, a chi si occupa di protezione e conservazione, ma anche a chi é semplicemente curioso di saperne un po' di più su questi speciali mammiferi volanti.

Relatore: Massimo Bertozzi, naturalista incaricato dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità Romagna

Conferenza a partecipazione gratuita