Domenica 2 Giugno 2024 ore 11:00

Visita guidata nel giardino, tra i colori viola della lavanda in fiore. Passeggiata tra il lavandeto ed i filari storici per ripercorrere la storia del giardino dalla sua ideazione e prime piantumazioni. A seguire Picnic di degustazione in collaborazione con i ristoratori locali per assaggiare prodotti tipici e caratterizzati da erbe aromatiche ed officinali.

€ 20 intero - € 17 ridotto (6-12 anni) - gratuito 0-5 anni

Prenotazione obbligatoria