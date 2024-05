Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Martedì 7 Maggio 2024 dalle 20:30 alle 22:30

I cambiamenti climatici in atto, stanno modificando in modo drammatico i ghiacciai in tutto l'arco alpino. In questa prospettiva lo studio e l'esplorazione delle cavità sub ed endoglaciali permette di avere uno sguardo privilegiato su un fenomeno estremamente complesso e multifattoriale, dove anche piccole variazioni di temperatura possono innescare processi capaci di accelerare il ritiro della massa glaciale. In determinati contesti, la presenza di grotte glaciali di contatto è infatti in grado svuotare letteralmente il ghiacciaio dall'interno creando le condizioni per improvvisi collassi capaci di smantellare intere porzioni di lingua glaciale.

Una recente campagna di esplorazioni su alcuni importanti ghiacciai nelle Alpi Venoste (Alto Adige) ha permesso di esplorare e documentare una serie di grandi grotte subglaciali ed evidenziare il ruolo che le stesse hanno giocato nella recente riduzione della massa glaciale. In particolare nel ghiacciaio di Vallelunga, di dimensioni relativamente modeste, sono state esplorate cavità glaciali per uno sviluppo di oltre due chilometri. Cavità che spesso si sviluppano sotto porzioni di rock glacier (ghiacciai neri) e dove si manifesta inoltre la presenza di estesi drenaggi acidi capaci di modificare in modo sensibile la composizione chimica delle acque.

Tra le varie cavità spicca per dimensioni il Sistema degli Uomini cavi che con oltre 1000 metri esplorati, nel 2023 si presentava come una delle grotte glaciali di maggiore sviluppo attualmente note sull'arco alpino.

Conferenza a cura di Andrea Benassi

Ingresso GRATUITO