Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

In occasione di ZARDIN 2024 un incontro dedicato agli insetti pronubi e la diffusione di buone pratiche per la loro conservazione, sia in ambiente urbano che forestale

Sabato 18 Maggio 2024 dalle 15:30 alle 18:00

In occasione di ZARDIN, festival dedicato ai giardini e ai cortili più suggestivi del centro storico di Forlì, sabato 18 e domenica 19 maggio il Giardino La Cócla apre le porte per due giorni di visite guidate, incontri con esperti e momenti dedicati alla biodiversità che è possibile incontrare in questo piccolo tesoro verde, nascosto nel cuore della città.

Si parte sabato 18 maggio alle ore 15.30 con l'incontro divulgativo promosso dall'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità – Romagna dal titolo "Fiori, api, farfalle e bombi", incentrato sugli insetti pronubi e la diffusione di buone pratiche per la loro conservazione, sia in ambiente urbano che forestale.

Le api e gli altri insetti pronubi sono essenziali per i nostri ecosistemi e il mantenimento della diversità biologica in natura. A questa consapevolezza si aggiunge oggi la preoccupazione per il loro declino, tema che attira sempre più l'attenzione pubblica, poiché molte specie vegetali potrebbero a loro volta diminuire o addirittura sparire insieme agli organismi che direttamente o indirettamente dipendono da esse. Il declino è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive.

Gli interventi verteranno sulla "Direttiva Impollinatori" e le azioni in corso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e sul progetto "LIFE 4 Pollinators" che si occupa della protezione delle api selvatiche e altri impollinatori nel Mediterraneo.

All'appuntamento prendono parte il Direttore dell'Ente Parchi - Romagna, Nevio Agostini, il Dr. Fortunato Bitonto dell'Università di Bologna e Dr. Stefano Tempesti, ricercatore impegnato nei monitoraggi nell'area del Parco nazionale.

Al termine degli interventi seguirà un bioblitz in giardino, per osservare e riconoscere gli insetti impollinatori che popolano questo fiorito angolo di città.

A tutti i partecipanti sarà inoltre donata la cartolina del progetto LIFE 4Oak Forests, arricchita con semi raccolti al Giardino delle erbe di Casola Valsenio (RA), per incoraggiare la messa a dimora e la diffusione di essenze floreali gradite agli insetti impollinatori.