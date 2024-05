Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Sabato 18 e domenica 19 maggio, in programma numerose iniziative in occasione del Festival ZARDIN

Da Sabato 18 a Domenica 19 Maggio 2024 dalle 15:00 alle 19:00

In occasione di ZARDIN, festival dedicato ai giardini e ai cortili più suggestivi del centro storico di Forlì, sabato 18 e domenica 19 maggio il Giardino La Cócla apre le porte per due giorni di visite guidate, incontri con esperti e momenti dedicati alla biodiversità che è possibile incontrare in questo piccolo tesoro verde, nascosto nel cuore della città.ì

Si parte sabato 18 maggio alle ore 15.30 con l'incontro divulgativo promosso dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna dal titolo "Fiori, api, farfalle e bombi", incentrato sugli insetti pronubi e la diffusione di buone pratiche per la loro conservazione sia in ambiente urbano che forestale. Le api e gli altri insetti pronubi sono essenziali per i nostri ecosistemi e il mantenimento della biodiversità. A questa consapevolezza si aggiunge oggi la preoccupazione per il loro declino, tema che attira sempre più l'attenzione pubblica, poiché molte specie vegetali potrebbero a loro volta diminuire o addirittura sparire insieme agli organismi che direttamente o indirettamente dipendono da esse. Il declino è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive.

Gli interventi verteranno sulla "Direttiva Impollinatori" e le azioni in corso nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e sul progetto "LIFE 4 Pollinators" che si occupa della protezione delle api selvatiche e altri impollinatori nel Mediterraneo.

Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili a questa pagina.

Domenica 19 maggio alle ore 10:30 sarà invece la volta de "Il canto degli uccelli del giardino e dintorni" incontro dedicato agli uccelli che frequentano i nostri giardini e non solo, durante il quale la Guardia Ecologica Volontaria Marco Berardi farà conoscere alcune delle più caratteristiche specie ornitiche imitando il loro canto con l'ausilio di strumenti per richiamo.

Sempre domenica, dalle 15:30 i volontari di "Nati per Leggere" coinvolgeranno i più piccoli con letture a tema immersi nella quiete de La Cócla mentre, alle ore 16:00 e alle ore 17:00 i visitatori potranno prendere parte a due visite guidate a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì.

Orari di apertura del Giardino:

sabato - dalle ore 14:30 alle ore 18:30

domenica - dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30

L'incontro di sabato è promosso dall'Ente di gestione Parchi e Biodiversità, in collaborazione con il Dipartimento BiGeA dell'Università di Bologna e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La programmazione dei due giorni è organizzata dal Raggruppamento GEV di Forlì che gestisce il Giardino, in collaborazione con i volontari di "Nati per Leggere" e con il Multicentro MAUSE, Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune di Forlì.