Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Due appuntamenti da non perdere per gli amanti della flora che popola i gessi del Parco

Lunedì 20 Maggio 2024 dalle 18:00 alle 22:00

In programma per lunedì 20 maggio alle ore 18:00 una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee eduli nel Parco della Vena del Gesso Romagnola con approfondimento su come utilizzarle in cucina. L'attività è realizzata con Luciana Mazzotti, esperta in erbe, insieme alle GEV di Faenza e Romagna Faentina.

A seguire, la conferenza dedicata alle orchidee "dei gessi" a cura di Sandro Bassi, naturalista.

Attività GRATUITE