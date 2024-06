XII° edizione dal 21 al 23 Giugno 2024

Da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno 2024

Dodici edizioni in tredici anni di vita sono un traguardo che permette di fare il punto sulla Rassegna - ora Festival - Recondita Armonia.

Viviamo in un territorio che è stato ferito duramente nel maggio 2023 e questo ci ha messo in condizione di ripensare complessivamente la proposta culturale di Recondita Armonia. La natura ci deve guidare e può risvegliare quella scintilla di attenzione al nostro Pianeta. Musica e natura ci fanno bene e sono fondamentali per la serenità della mente e del corpo: dal 21 al 23 giugno cercheremo di metterli in relazione nel rispetto di entrambi, con una proposta artistica di alto livello che coniuga una ricerca musicale con la valorizzazione degli spazi del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Donato D'Antonio, coordinatore artistico e didattico della scuola di musica "G. Sarti" di Faenza.

PROGRAMMA

Venerdì 21 giugno | ore 19.00

Un respiro, un suono

Maurizio Mastrini aprirà il Festival con la sua capacità di relazionarsi con il silenzio e il suono. Vive in un eremo in Umbria e le sue composizioni lo hanno portato negli angoli più estremi del mondo, dai ghiacciai al deserto; si è recentemente esibito alla Carnegie Hall di New York.

Sabato 22 giugno | ore 19.00

Alla ricerca della Pace

Sanna van Elst e Bobby Rootveld sono ambasciatori di pace e rivestono un ruolo di musicisti girovaghi, hanno tenuto più di duemila concerti e il loro messaggio attraverso la musica è quello di ascoltare la pace. Li ascolteremo in un programma rivoluzionario nella sua essenza con Mozart, Paganini e tanti altri compositori riveduti e corretti per l'occasione.

Domenica 23 giugno | ore 19.00

Carmina Burana

L'orchestra della Scuola Sarti e il Coro lirico Città di Faenza propongono un progetto ambizioso come i Carmina Burana, una cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936, basata su 24 poemi tra quelli trovati nella raccolta medievale omonima, opera di goliardi e clerici vagantes. Il prologo: Fortuna imperatrix mundi, nel quale è presente il famoso brano "O Fortuna", consiste in una serie di improperi contro la sorte, che governa secondo il proprio capriccio il destino degli uomini.

Modalità per assistere ai concerti

I concerti sono gratuiti e non occorre prenotazione, si svolgeranno all'aperto nel prato della Capanna Scout e nella Dolina Faenza a ridosso del Centro Visita Rifugio Ca' Carnè. Si consiglia, di indossare un abbigliamento adeguato e di organizzarsi autonomamente per le sedute con teli o cuscini.

In caso di maltempo i concerti verranno riprogrammati in luoghi al chiuso e ne verrà data comunicazione attraverso i social istituzionali della Scuola Sarti e del Parco.

ESCURSIONI GUIDATE

Si svolgeranno nelle tre giornate del festival con punto di ritrovo, partenza e arrivo dal Rifugio Cà Carnè. Per partecipare sono necessarie le scarpe da trekking; il tempo complessivo delle camminate guidate sarà di circa 1 ora e non serve prenotazione.

Sarà Sandro Bassi GAE a portarvi con la sua importante e garbata conoscenza del territorio verso un approfondimento della storia del Parco, vi farà entrare nelle bellezze del parco della Vena del Gesso Romagnola, raccontando le storie e la meraviglia della natura.

21 giugno | ore 17:45 - Il paesaggio del Parco della Vena del Gesso romagnola, un valore ambientale di caratura mondiale

- Il paesaggio del Parco della Vena del Gesso romagnola, un valore ambientale di caratura mondiale 22 giugno | ore 17:45 - Il sentiero natura del progetto LIFE 4Oak Forests

- Il sentiero natura del progetto LIFE 4Oak Forests 23 giugno | ore 17:45 - Sul sentiero fino a Rontana, tra natura e archeologia

Le escursioni sono in collaborazione con Il Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre (III Edizione).

In occasione del Festival, il Rifugio Ca' Carnè resterà aperto per il servizio della cena, previa prenotazione telefonica al numero 0546 81468 o via mail a isaporidifontecchio@outlook.com

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.scuolasarti.it/recondita-armonia