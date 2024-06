Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Una mostra sugli cosistemi microbici presenti nelle grotte della Vena del Gesso Romagnola

Da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno 2024

Tra la molteplicità degli ecosistemi presenti sul pianeta, quelli legati agli spazi sotterranei e alle grotte sono ancora oggi tra i meno conosciuti e descritti. L'assenza di luce solare rende questi spazi ricchi batteri e funghi con strategie di sussistenza differenti e a volte del tutto inaspettate. Questo ha permesso, negli ultimi decenni, di rivedere le basi stesse della biologia e dell'origine ed evoluzione della vita sulla Terra: una vera rivoluzione.

I batteri procarioti sopravvivono e sono in grado di colonizzare qualsiasi ambiente anche in condizioni estreme. In ragione della loro capacità di creare colonie simbiotiche tra loro e con altre forme di vita, essi sono capaci di creare il proprio ambiente di vita disgregando rocce, modificando parametri ambientali e ottenendo energia dai processi chimici di ossido-riduzione. Nelle grotte del Parco della Vena del Gesso Romagnola questi ecosistemi sono presenti e, se osservati con le giuste tecniche, si mostrano in modi spettacolari, creando arabeschi di forme e colori simili a grandi quadri astratti. Immagini che per forme e colori ricordano cieli stellati e lontane galassie.

La vita nelle profondità delle grotte è in stretta connessione con il paesaggio e con la biodiversità che caratterizza i prodotti del territorio, collegamenti invisibili che Andrea Benassi, attraverso le sue foto, ci permette di osservare e scoprire. Una ricchezza nascosta tutta da scoprire.

Per maggiori informazioni: www.culturaimola.it/events/microkosmos-ecosistemi-microbici-presenti-nelle-grotte-della-vena-del-gesso