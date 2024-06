Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Dal 20 giugno al 4 luglio, la terza edizione del Festival

Da Giovedì 20 Giugno a Giovedì 4 Luglio 2024

Torna, per il terzo anno, il Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre, una rassegna culturale realizzata in mezzo alla natura, in alcune sedi museali e nelle strutture ricettive del territorio romagnolo.

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione della zona geografica dei cosiddetti "calanchi delle argille azzurre", un'area geografica compresa tra i territori di Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese.

Un territorio che comprende terrazze panoramiche, scorci mozzafiato, argille preziose, fonti di acqua termale, vigne e coltivazioni pregiate e che è oggetto di innumerevoli storie, narrazioni, leggende. Un'area che è alla base dell'intera storia della ceramica di tutto il nostro territorio e che fu d'ispirazione per molti artisti, ed in particolare Carlo Zauli, che a queste terre dedicò tanta parte del suo lavoro artistico.

Un'area, dunque che in pochissimi chilometri quadrati raccoglie meraviglie naturalistiche e culturali, ponendo le basi di un doppio binario che questo progetto vuole percorrere, rivolgendosi a due tipi di pubblico: gli amanti dell'arte e quelli della natura, dell'enogastronomia territoriale e del benessere fisico all'aria aperta.

L'evento è realizzato anche con il sostegno dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.