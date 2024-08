Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Sabato 24 Agosto 2024 dalle 16:00 alle 21:00

Un'escursione per fare un viaggio nel tempo e nelle ere geologiche del nostro territorio. Inizieremo a solcare le creste di gesso, attraverseremo freschi boschi di carpino, orniello e roverelle e zone di terreno nudo dove crescono piccole piante amanti del caldo. Poi, senza soluzione di continuità, saremo catapultati in un'altra era geologica e cammineremo sulle argille azzurre, sottili creste modellate dall'acqua e dal vento... per aspettare il tramonto tra gessi e calanchi.

Punto di ritrovo: Loc. Cà Poggio Parcheggio Monte Mauro

Guida: GAE Paola Grandi - Anemos Trek

Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00

Difficoltà: escursionistica media, con alcuni passaggi esposti

Lunghezza: circa 8 km

Dislivello: 400 m

Note organizzative: merenda al sacco - portare una torcia o lampada frontale

Info e prenotazione:

tel. 3496384682 WhatsApp - anemostrek@gmail.com

FB @anemostrekking