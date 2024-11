Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Escursione con pranzo all'Agriturismo e cantina "Il Gualdo di Sotto"

Sabato 9 Novembre 2024 ore 08:30

Camminata tra le valli del Rio Ferrato e le valli del Rio Basino lungo i sentieri tra i calanchi, scoprendo le impronte degli animali e i frutti selvatici dell'autunno.

Il menù della giornata propone:

Polenta fritta con raviggiolo e crostini misti

Tortelli di ricotta burro e salvia

Garganelli al ragù contadino

Latte brulè alle mandorle di Mamma Stefania

Vino, acqua, caffè

L'Agriturismo propone anche alternative per chi ha allergie o intolleranze e per vegetariani, vegani e celiaci.

La camminata di sabato avrà come ritrovo, alle ore 8.30, l'Agriturismo e Cantina Il Gualdo di Sotto a Isola di Riolo Terme. Partenza alle ore 9.00 con le auto per raggiungere Ca' Castellina. Poi, anello Sentiero dei Cristalli per andare a scoprire le antiche cave di Lapis Specularis accompagnati dalla GAE Stefano Schiassi.

Informazioni tecniche:

Lunghezza del percorso 8 km.

Dislivello 450 m.

Tempo, circa 3 ore

Difficolta, media

Costo della camminata più pranzo: € 30

