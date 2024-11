Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Una domenica al Giardino La Cócla di Forlì

Domenica 10 Novembre 2024 dalle 10:00 alle 17:00

Arriva l'autunno, Forlì lo sa?

Questa stagione rappresenta il momento in cui la montagna sembra invadere la città, portando cambiamenti e interrogativi.

Viviamo in una civiltà che spesso consideriamo l'unico modello possibile, ma è davvero così? È possibile vivere in città con una maggiore consapevolezza della natura?

Questo appuntamento vuole esplorare la necessità di cambiamenti sostanziali e il ruolo che arte e cultura possono svolgere per raccoglierci attorno a queste tematiche.

Per inaugurare un autunno, tra città e selvatichezza

Questa Escursione Teatrale si svolgerà in un luogo speciale: il Giardino La Cócla, Polo didattico del CEAS "Parchi Romagna". Un luogo di confine, dove la città incontra la natura.

Guideranno l'appuntamento:

Silvia Drei (meditazione, propriocezione, chinesiologia)

Andrea Valdinocci (teatro d'attore, teatro di narrazione, messa in scena)

Antonio Vittori (taichi, esperto di movimento, guida ambientale)

>>> Le iscrizioni sono aperte!

Per info, costi e prenotazioni scrivere a info@teatrozigoia.org

Descrizione completa e programma: www.teatrozigoia.org

Escursione Teatrale è un percorso tra Teatro, Taijiquan e Musica. Tutto inizia dal camminare lentamente nelle antiche montagne dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Si pratica arte collettivamente. Si crea una piccola comunità, un contesto intimo e di fiducia dove le persone possono sperimentare modi diversi di conoscere e conoscersi. I laboratori al chiuso, all'aperto e gli esercizi proposti hanno l'intento di rendere più sensibile e ampia la percezione dell'ambiente circostante, nonché di aprirsi alla relazione e all'ascolto dell'altro. L'ambiente naturale appenninico si offre come cornice ideale per questa ricerca, che per l'occasione prenderà vita in contesto urbano.

Escursione Teatrale è curato da Teatro Zigoia in collaborazione con Chen Fa, Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Comune di Santa Sofia e Romagna Acque.