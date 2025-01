Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Una giornata tra i fenomeni carsici della Vena del Gesso Romagnola

Da Sabato 18 Gennaio a Venerdì 28 Febbraio 2025

La Grotta del Re Tiberio è la parte terminale di un vasto sistema di cavità naturali che ha uno sviluppo complessivo di oltre 6 chilometri e un dislivello di 223 metri.

Il tratto di grotta percorribile più facilmente, con abiti comodi e scarpe con suola tassellata, è di circa 60 metri fino alla Sala Gotica e la visita dura complessivamente 90 minuti. Sono possibili anche visite speleologiche nei successivi 200 m sub-orizzontali di grotta, per i gruppi più avventurosi e fornendo attrezzatura speleologica.

ORARI VISITE GUIDATE

DOMENICA e FESTIVI ore 09:30, 11:30, 14:30 e 16:30 (ritrovo 15' prima dell'orario concordato)

Giorni e orari personalizzati per Scuole e gruppi organizzati

Nelle vicinanze i trova inoltre il Centro Visite sul Carsismo e la Speleologia, che consente di poter apprezzare con maggior consapevolezza lo straordinario bene storico-naturalistico rappresentato dalla Grotta del Re Tiberio. Per visitarlo è possibile fare riferimento ai contatti sotto indicati.

DOVE SIAMO

Via Firenze - Borgo Rivola, nel Comune di Riolo Terme RA

Posizione: https://goo.gl/maps/4JecbvJ8F645dp3T9

INFORMAZIONI PER LA VISITA

Consigliato ABBIGLIAMENTO comodo, scarpe con suola non scivolosa e un giacchetto. Si percorre un sentiero nel bosco per raggiungere l'ingresso e la temperatura in grotta è di circa 12-15°C.

Ingresso con escursione guidata: €12,00 (€10,00 ridotto sotto i 12 anni)

Agevolazioni per gruppi organizzati:

Una gratuità con min 15 persone (per l'organizzatore/accompagnatore)

Sconto 10% con min 50 persone

Guida Ambientale Escursionistica GRATUITA col suo gruppo pagante (anche se meno di 15 persone)

Durata: 90' (sentiero delle felci e tratto storico/turistico in grotta).

La Grotta del Re Tiberio è parte del Patrimonio dell'Umanità UNESCO "Carsismo e grotte nelle Evaporiti dell'Appennino settentrionale".