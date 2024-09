La Riserva di Biosfera al fianco del territorio per l'implementazione della mobilità dolce

(Tione di Trento, 26 Set 24) La popolare Fiera di San Michele, in programma sabato 28 settembre a Pieve, si arricchisce quest'anno di un tassello importante. Rappresenta infatti l'occasione per coinvolgere la popolazione sul tema della mobilità, sul quale Trentino Marketing|ATA Garda, Comune di Ledro e Azienda per il Turismo Garda Dolomiti sono impegnate da inizio anno. L'obiettivo è quello di definire un piano strategico della mobilità che ridisegni gli scenari a medio e lungo termine con l'impegno di ridurre il traffico e migliorare la vivibilità della valle, in coerenza con l'immagine di cui gode sia tra gli ospiti che tra i residenti. La fiera, molto sentita dai ledrensi, diventa così il banco di prova per testare nuove modalità di spostamento, lasciando l'auto e muovendosi in modo più sostenibile. Si tratta di una sperimentazione, a tutti gli effetti, ma la cui valenza è soprattutto simbolica, certi che scelte virtuose in termini di mobilità passino necessariamente per un cambio di mentalità.

Le proposte di mobilità alternativa messe a disposizione durante la fiera sono state elaborate da Aiforia, uno dei consulenti coinvolti nel progetto, concordate con il Comune di Ledro e Trentino Marketing e finanziate dalla Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria, che ha condiviso le finalità del progetto. La Festa, organizzata dallo stesso Comune e dalla Pro loco di Pieve, in collaborazione con Federazione provinciale allevatori Trento, Apicoltori Valle di Ledro, Gruppo amatori macchine agricole d'epoca sarà raggiungibile con le navette gratuite attive dalle 9 di mattina alle 2 di notte, con corse molto frequenti. Le linee saranno 3: Tiarno di Sopra–Pieve di Ledro, Lenzumo–Pieve di Ledro e Riva del Garda (zona Baltera) – Pieve di Ledro con fermate in tutti i paesi.

Il parcheggio "Al lago Pieve" il più comodo per la fiera, sarà riservato al car pooling: solo chi arriva con l'auto "carica" di almeno 4 persone potrà sostare qui (si ringrazia la famiglia Tarolli per aver messo a disposizione l'area); nel medesimo parcheggio, saranno predisposte aree per depositare biciclette ed e-bike. Tutta una serie di accorgimenti, dunque, non per vietare le auto ma per renderle il veicolo meno attraente. Trentino Marketing e i consulenti di Aiforìa saranno presenti per spiegare le diverse fasi del progetto, presentare i dati analizzati e raccogliere le impressioni delle persone.

Per il progetto strategico della mobilità di Ledro, di cui l'esperienza di San Michele è soltanto un piccolo tassello, Trentino Marketing si è avvalsa della collaborazione di due realtà internazionali: la già citata Aiforia che ha sede a Friburgo e Decisio Italia di Torino (il cui quartier generale si trova ad Amsterdam). La fase di studio preliminare ha messo in campo un'approfondita analisi dei dati esistenti, interviste coi portatori di interesse, questionari a residenti e turisti. Inoltre, ci si è attrezzati per raccogliere dati importanti mai rilevati, come quelli relativi ai volumi di traffico in Val di Concei e sulla strada di Pur, raccolti durante l'estate 2024 con il posizionamento di specifici sensori.