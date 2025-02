In partenza il progetto sperimentale fra Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria e la cooperativa AGRI’90 per il miglioramento nell’uso dell’acqua e la diminuzione dei prodotto fitosanitari nella coltura principe del territorio

(Tione di Trento, 13 Feb 25) Cambiamento sembra essere a tantissimi livelli la parola chiave di questo 2025: se sarà positivo o negativo lo vedremo nel prossimo futuro, ma senza dubbio tantissimi livelli del nostro vivere e del nostro rapporto con le risorse ambientali, stanno cambiando o forse, stravolgendosi, notevolmente.

Anche l'agricoltura del nostro territorio e soprattutto la produzione di Granoturco di Storo, coltura principe del territorio, è coinvolta in questo grande processo: in primis i cambiamenti climatici, prospettati da anni, che sono alla fine arrivati, creando un meteo incerto e instabile che non aiuta di certo l'agricoltura.

Un cambiamento sta anche arrivando però dalla normativa, che richiede al settore agricolo una sempre maggiore sostenibilità e qualità, mettendo indubbiamente in discussione alcune pratiche consolidate.

Come si risponde a questo genere di cambiamento? Come si lavora localmente per adattarsi e reagire a questi trend che per certi aspetti non dipendono più dalla dimensione locale ma si portano su quella globale.

La risposta definitiva è molto molto grande ma per quanto riguarda l'agricoltura, qui nel territorio della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria, un primo tentativo importante lo si sta provando a fare.

Grazie alla relazione che la Riserva ha creato con AGRI'90, anche grazie al progetto Canossa su noci e castagne, è nata l'esigenza congiunta dei due Enti di capire come gestire due problematiche che affliggono la coltivazione del famoso grano marano di Storo: la prima è l'acqua nel terreno, che in questi anni è sempre più spesso o troppa o troppo poca e le erbe infestanti, le quali attualmente richiedono dei trattamenti fito-sanitari, che sempre più, grazie alla norma, dovranno andare a sparire.

L'idea progettuale, concepita nella primavera 2024, ha preso sempre più piede, arricchendosi anche della competenza della Fondazione Edmund Mach ma soprattutto del professor Blandino dell'Università di Torino, il quale ha suggerito di sperimentare qui sul nostro territorio quella che è detta "pacciamatura del mais", ovvero la pratica di coprire con teli biodegradabili la zona seminata, in modo da creare una schermatura che non faccia crescere erbe infestanti e che gestisca al meglio la traspirazione naturale del terreno. Questa tecnica è già stata sperimentata in Pianura Padana su grandi appezzamenti seminati con mais ibrido, ma non è mai stata provata su un mais nostrano e in una valle alpina.

Il progetto è partito operativamente il 13 febbraio, momento in cui AGRI'90, affiancata dalla Riserva di Biosfera, ha convocato vari soci agricoltori, per raccogliere le adesioni per la messa a disposizione di almeno 10 ettari di campi su cui fare la sperimentazione lungo tutta la stagione 2025.

La proposta è stata ben accolta dai partecipanti e si è percepita la necessità da parte di tutti di capire come adattare la coltura del mais ai "grandi cambiamenti" della nostra epoca.

Una grande soddisfazione per la partenza del progetto, ma soprattutto un augurio di poter avere da questo progetto risultati concreti ed efficaci per portare verso il futuro una coltura storica e importante come quella del mais.