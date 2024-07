(Sassalbo, 15 Lug 24) Le iscrizioni al Concorso UPVIVIUM "Riserva Gastronomica a km 0" sono aperte fino alle ore 12:00 del 23 luglio 2024 per tutti i ristoratori e i produttori locali della Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano che desiderano partecipare.

Scarica qui il regolamento di partecipazione al Concorso UPVIVIUM 2024

Anche quest'anno, il concorso rappresenta un'occasione per portare le cucine italiane d'eccellenza a "sfidarsi" all'insegna della sostenibilità, proponendo piatti a km 0 che, sappiano unire tradizione e innovazione, tramite la valorizzazione delle imprese agricole e i ristoranti che si prendono cura del territorio, portando avanti le proprie attività responsabilmente.

Partecipa al concorso UPVIVIUM! Compila il modulo online e iscriviti a questo link entro il 23 luglio.

Ti basterà fare squadra con altre due aziende del territorio (o un ristorante e un'azienda, nel caso di produttori locali), presentare un piatto contenente ingredienti tipici della Riserva della Biosfera e proporlo ai clienti nel periodo tra il 12 agosto e il 25 settembre, insieme alla bevanda associata, invitandoli a votare.

Il piatto che avrà ottenuto il punteggio più alto in ciascuna area (Appennino modenese, parmense, reggiano, Garfagnana e Lunigiana) sarà sottoposto ad assaggio da parte di una giuria tecnica AICI (Associazione Insegnanti di Cucina Italiana), che decreterà il vincitore finale per l'Appennino tosco-emiliano. Il Parco Nazionale riserverà al concorso e a tutte le aziende partecipanti un'azione di promozione per stimolare comunità locali e turisti ad assaggiare i piatti in concorso e votare i loro preferiti; i vincitori locali inoltre riceveranno in premio un'azione specifica di promozione web nel periodo successivo al concorso, per mettere in evidenza il loro successo.

La squadra vincitrice parteciperà gratuitamente alla finale nazionale del 12 novembre, presso il Parco Nazionale della Sila, sfidando i vincitori delle altre 5 Riserve della Biosfera in gara (Sila, Valle Camonica ed Alto Sebino, Isole di Toscana, Monte Grappa e Delta Po).

In palio numerosi premi offerti dalla FIC, patrocinante il concorso (materiali didattici, formazione gratuita, corsi di specializzazione a scelta dal Catalogo CAST-Alimenti) e visibilità a livello locale e nazionale.

PER LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino alle ore 12.00 del 23 luglio. Tutti i ristoranti e produttori locali della Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano (dei territori di Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Lucca e La Spezia) possono iscriversi gratuitamente compilando il Modulo online al seguente link: https://forms.gle/HZPC2xWQYQDLqDUZ7

Leggi il comunicato stampa sulla quarta edizione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Chiara Viappiani biosfera@parcoappennino.it; 3482837030