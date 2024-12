(Sassalbo, 13 Dic 24) Sono ufficialmente noti i 16 concorrenti che parteciperanno al contest "Dolce&Farina", giunto quest'anno alla settima edizione. L'iniziativa, dedicata ai produttori di farina di castagne della Riserva di Biosfera UNESCO dell'Appennino tosco-emiliano, celebra un prodotto simbolo del territorio, unendo tradizione, cultura e sostenibilità. La gara è prevista per 13 dicembre, a partire dalle ore 16, presso la sede del Parco Nazionale dell'Appennino a Sassalbo.

Una giuria composta da esperti e guidata da Mario Giannarelli valuterà le farine in gara, selezionando i migliori prodotti realizzati con il metodo tradizionale. Durante la giornata, i visitatori potranno partecipare a un'esperienza unica: l'"Accademia degli infarinati" guiderà un'attività di assaggio delle farine di castagne, affiancata da studi scientifici dedicati al miglioramento della qualità del prodotto.

Dopo le premiazioni in tarda serata è prevista una degustazione gratuita di piatti a base di farina di castagne, a cura dei ristoratori del circuito a Km 0 della Riserva di Biosfera MAB UNESCO.





I concorrenti a Dolce & Farina 2024/2025



Garfagnana:

• Agriturismo Il Cilla, Giuncugnano

• Agriturismo Il Grillo, Giuncugnano

Appennino Parmense:

• Zammarchi Riccardo, Casarola, Monchio delle Corti

• Zammarchi Paolo, Casarola, Monchio delle Corti

• Az. Agricola Ranch Al Cassinel di Branchi Barbara, Monchio delle Corti

• Francesca Delsante, Corniglio

• Susanna Pizzati, Corniglio

Appennino Reggiano:

• Cooperativa I Briganti di Cerreto, Ventasso

• Agriappennino Marco Sepe, Cecciola, Ventasso

• Daniele Canovi, Marola, Carpineti

• Davide Pedretti, Leguigno, Casina

Lunigiana:

• Giovanna Zurlo, Fivizzano

• Az. Agricola La Bucolika, Fivizzano

• Fiorini Giampiero, Sassalbo, Fivizzano

• Dino Furletti, Sassalbo, Fivizzano

• Malatesta Sergio, Bagnone

• Fabrizio Chinca, Vinca