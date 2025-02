(Sassalbo, 13 Feb 25) La Riserva di Biosfera UNESCO Appennino tosco – emiliano ha avviato, negli ultimi mesi del 2024, il tavolo di lavoro intitolato "Sport&Biosfera", dedicato alle discipline sportive outdoor. A seguito di alcuni incontri con operatori e stakeholders del settore si è deciso di creare un calendario di eventi sportivi outdoor promossi dalla Riserva stessa.

A tal proposito si rende noto che è aperta una sessione di candidatura per tutti i soggetti organizzatori di eventi sportivi outdoor che si svolgono tra il 1 giungo 2025 ed il 31 maggio 2026 sul territorio (anche parzialmente) della Riserva della Biosfera (https://www.mabappennino.it/map.php ) per candidarli, affinché vengano inseriti in un calendario che la Riserva della Biosfera promuoverà diffusamente.

Per inviare la candidatura è sufficiente compilare la scheda allegata ed inviarla a biosfera@parcoappennino.it entro e non oltre il 31 marzo 2025

Saranno inseriti nel calendario eventi sportivi che corrispondono ai seguenti 6 obiettivi individuati:

1. CULTURA ED EDUCAZIONE: l'iniziativa deve prevedere anche momenti di approfondimento culturale/educativo sui valori del territorio della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano (patrimonio naturale, storico e culturale) e/o di approfondimento delle tematiche di sostenibilità globali trattati da uno degli SDGs (Sustainable Development Goals);

2. RILIEVO: L' iniziativa deve avere rilevanza e visibilità di livello almeno regionale;

3. RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE: l'organizzazione dell'iniziativa deve prevedere delle soluzioni per ridurre gli impatti ambientali ad essa connessi (rifiuti, consumi energetici, mobilità, etc…);

4.COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI: l'iniziativa deve prevedere delle attività, anche collaterali all'evento principale, che siano specificatamente finalizzate al coinvolgimento dei giovani per incentivarne la partecipazione e creare spazi di aggregazione e di apprendimento attraverso lo sport;

5. DESTAGIONALIZZAZIONE E DELOCALIZZAZIONE: le iniziative saranno selezionate in modo tale da garantire il coinvolgimento di ogni parte del territorio della Riserva di Biosfera e dell'intero anno solare;

6.COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA' LOCALI: l'iniziativa deve garantire il coinvolgimento delle comunità locali nella progettazione e realizzazione delle attività ed il supporto alle economie del territorio e la costruzione di proposte turistiche connesse all'evento.