(Sassalbo, 13 Feb 25) Una puntata speciale dedicata a un appuntamento significiativo della Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano che si appresta a compiere 10 anni. È quella che andrà in onda in diretta venerdì 14 febbraio, alle ore 10, su Radionova, l'emittente comunitaria che si ascolta in Appennino su 94.300 MHZ e, ora, in Dab anche nelle province di Modena e Bologna.

Nel format, condotto da Gabriele Arlotti, interverrà Fausto Giovanelli, coordinatore della Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano, con Roberta Levet, dell'ufficio comunicazione. In studio sarà presente Tiziano Borghi della Novanta scs, emittente di Radionva.

Nel corso della trasmissione saranno illustrati fini e modalità della grande consultazione pubblica finalizzata a costruire insieme una banca dei progetti innovativi, il cosiddetto 'Action Plan', secondo quanto previsto dalla MAB UNESCO.

È possibile ascoltare Radionova su radionova.it, redacon.it, sulle App dedicate (Android e Apple) mentre la diretta sarà visibile sul canale Twitch e sui profili Facebook di Redacon e Radionova.