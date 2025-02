(Sassalbo, 20 Feb 25) La Riserva della Biosfera Appennino tosco-emiliano, ha avviato una consultazione per definire assieme a tutti gli interessati gli obiettivi che dovrà porsi il prossimo Action Plan (2026-2035), documento che sarà costruito in modo partecipato nel prossimo autunno a seguito anche delle indicazioni che emergeranno dal Congresso mondiale delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO che si terrà in settembre in Cina.

Questa consultazione è anche l'occasione anche per raccogliere un riscontro sull'operato della Riserva della Biosfera in questi anni e fornire spunti di miglioramento.

La compilazione dell'intero form richiede circa 15-20 minuti e sarà possibile entro il 10 Maggio 2025 a questo link https://forms.gle/2o2ayysVx8d75wGU6

Gli esiti della consultazione saranno presentati a giugno, in una serie di assemblee pubbliche che saranno organizzate in occasione dei 10 anni dell'ottenimento del primo riconoscimento MAB UNESCO (9 giugno 2015).

Lavori in corso e nuovi progetti: costruiamo insieme l'Action Plan 2026-2035. Il percorso continua, facciamolo assieme!