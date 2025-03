12 e 13 marzo 2025, presso la Fondazione Riccardo Catella, Via G. de Castillia 28 a Milano

(Parma, 11 Mar 25) Nell'ambito del progetto tra l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, il 12 e 13 marzo si terrà presso la Fondazione Riccardo Catella, Via G. de Castillia 28 a Milano, il Primo Forum sulla Biodiversità, il Capitale Naturale e i Servizi Ecosistemici nel Distretto del Po.

L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile hanno in corso una collaborazione per un progetto di ricerca e sviluppo per la valorizzazione della biodiversità nel Distretto del Po, orientato all'attuazione di politiche territoriali che coniughino conservazione della biodiversità e tutela idrica, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto.

Il Forum è articolato su due giorni.

Programma di dettaglio



La mattina del 12 marzo vede la presentazione del Progetto di ricerca e di strategie di intervento per la biodiversità del distretto del Po, da parte di Alessandro Bratti, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e gli altri componenti del Comitato di Coordinamento. Nel corso della mattina verranno inoltre discussi strategie e strumenti per la gestione, tutela e ripristino della biodiversità nel Distretto del Po. La sessione pomeridiana la presentazione dell'indagine conoscitiva sulle buone pratiche e le iniziative dei principali stakeholder del Distretto e le buone pratiche di attori economici del Distretto.

La sessione della mattina del 13 marzo, aperta dall'intervento del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e dal Keynote speech di Joyeeta Gupta, è dedicata a un confronto, anche internazionale, inerente le politiche e future strategie per affrontare la crisi climatica ed ecologica e gli strumenti economici pubblici e privati per la valorizzazione del Capitale Naturale.

I lavori preparatori al Forum hanno visto la realizzazione di un ampio processo partecipativo che ha consentito di raccogliere buone pratiche realizzate a scala distrettuale, nazionale e internazionale, casi di successo di progetti di ripristino degli ecosistemi, e le istanze e le proposte dei diversi portatori d'interesse attivi nel Distretto del Po.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link

Il progetto è promosso da Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in partnership con Fondazione Riccardo Catella e con la media partnership di Materia Rinnovabile.