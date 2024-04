Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona

Lezioni di Bosco. Escursione al Bosco della Frattona alla scoperta della natura

Domenica 14 Aprile 2024 dalle 10:00 alle 12:30

Domenica 14 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Ritrovo al parcheggio della Riserva in via Suore.

Escursione presso la Riserva Naturale Bosco della Frattona (Imola)

Una passeggiata nel bosco, accompagnati da un esperto ornitologo, alla scoperta delle tante "voci" degli uccelli.

L'escursione fa parte degli eventi del Festival "Le Case della Scienza - XVI edizione", quest'anno dal titolo "On air - In onda".

A questo link potrete trovare le informazioni su tutti gli eventi in programma nel Festival: www.culturaimola.it/festivals/le-case-della-scienza-2024

Numero massimo di partecipanti, 25 persone. Per partecipare è necessario iscriversi.

L'escursione richiede calzature adeguate, tipo trekking.

Su richiesta, è possibile partecipare alle attività in ambiente naturale utilizzando una speciale carrozzina da trekking per disabili, in dotazione al CEAS.

Informazioni e prenotazioni

CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona

Tel: 0542.602183 (mar. e gio. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00)

E-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it

Escursione gratuita a cura del Centro di Educazione Alla Sostenibilità (CEAS) Imolese, Polo didattico CEAS Parchi Romagna "Pietro Zamgheri" per il Bosco della Frattona.