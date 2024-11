Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona

Escursioni al Bosco della Frattona alla scoperta della natura

Domenica 10 Novembre 2024 dalle 10:00 alle 12:30

FUNGHI TRA GLI ALBERI

Una passeggiata lungo i sentieri del bosco per conoscere e riconoscere, assieme ad un esperto micologo, il vasto ed affascinante mondo dei funghi.

ESCURSIONE GRATUITA a cura del Centro di Educazione Alla Sostenibilità (CEAS) Circondario Imolese, Polo didattico CEAS Parchi Romagna "Pietro Zangheri" per il Bosco della Frattona.

La prenotazione è obbligatoria.

Tel: 0542.602183 ( mar. e gio. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00)

NOTE

Numero massimo di partecipanti, 25 persone. Su richiesta è possibile partecipare alle attività in ambiente naturale utilizzando una speciale carrozzina da trekking per disabili, in dotazione al CEAS.

L'escursione richiede calzature adeguate, tipo trekking e almeno una torcia ogni due partecipanti. Ritrovo al parcheggio della Riserva in via Suore.