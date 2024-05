Riserva Naturale Contrafforte Pliocenico

Domenica 2 Giugno 2024 dalle 09:30 alle 14:30

I panorami mozzafiato, l'alternanza di boschi fitti e radure sempre diverse, prati verdeggianti e zone sabbiose; i colori dorati del Contrafforte Pliocenico ci accompagnano lungo un percorso a tratti faticoso ma mai troppo impegnativo.

Escursione adatta agli adulti

Ritrovo ore 09:30 presso piazzetta di Livergnano, Via Nazionale 254 ·

Termine previsto per le ore 14:30 nello stesso punto.

Difficoltà: Media - Lunghezza: 9 km - Dislivello: 350 m Cammino effettivo: 4.00 ore.

Note: portare acqua e merenda. Indossare scarpe e abbigliamento da trekking; consigliati i bastoncini da trekking.

Costo: 5 € per gli adulti

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: 333 2660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it