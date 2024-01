Venerdì 2 Febbraio 2024

In concomitanza con la giornata mondiale delle zone umide, vi invitiamo a partecipare ad una mattinata in Riserva in cui verranno presentati i lavori svolti sui nuovi ripristini e quelli di prossima realizzazione. A seguire un'escursione guidata adatta a tutti permetterà di raggiungere i punti più significativi per osservare gli interventi e la fauna presente.

Programma:

9:30 ritrovo presso Punto Ristoro Al Pettirosso

9:45 presso Museo della Papera: saluti delle Autorità con la partecipazione del Comune di Staranzano, Servizio Biodiversità,Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, SBIC

10:30 - 12:30 Escursione accompagnata in Riserva dal dott Matteo De Luca (responsabile SBIC- Stazione biologica Isola della Cona)

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 2 febbraio

Orario di inizio: 9:30

Durata: 3 ore

Luogo di ritrovo: Punto ristoro dell'Isola della Cona – Riserva naturale Foce dell'Isonzo

Difficoltà: adatto a tutti

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e stivali impermeabili, consigliamo di portare un binocolo

Quota di partecipazione: la partecipazione alla visita è gratuita grazie al contributo del Comune di Staranzano e della Regione Friuli Venezia Giulia

Possibilità di mangiare: Sconto del 10% su tutte le consumazioni per i partecipanti presso il Punto Ristoro Al Pettirosso

Prenotazione: obbligatoria all'indirizzo info@rogos.it