Giornata di volontariato e monitoraggio

Sabato 9 Novembre 2024 dalle 10:00 alle 15:00

Una giornata di volontariato per l'Oasi dei Ghirardi, dedicata alla apposizione di nuovi nidi artificiali e alla pulizia di quelli utilizzati nel corso del 2024.

Scopriamo quali strutture utilizzare per aiutare uccelli, ricci, pipistrelli, bombi, api selvatiche a riprodursi in sicurezza. Ognuno di noi può diventare parte attiva nella conservazione di specie rare e importanti anche per la nostra esistenza.

Abbigliamento comodo adatto alla stagione e al lavoro manuale, guanti da lavoro e scarpe da escursionismo.

Pranzo in condivisone, ognuno dei partecipanti porta qualcosa (anche piatto stoviglie e bicchiere).

L'appuntamento è sabato 09 novembre 2024 dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi in località Pradelle di Porcigatone (Borgotaro).

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.