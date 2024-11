Attività nel bosco per tutta la famiglia!

Domenica 17 Novembre 2024 dalle 14:30 alle 17:00

Immersi tra i colori vivaci e caldi dell'autunno vivremo insieme alla natura una esperienza di contatto con l'ambiente attraverso il gioco, l'osservazione, la creatività e la sensorialità.

Una passeggiata adatta a tutti che prevede soste di interazione con gli elementi naturali usando i sensi e il gioco creativo! Non c'è limite di età per i piccoli! (Possono partecipare anche bimbi in fasce!)

La forza è la partecipazione di adulti e bambini insieme al bosco!

Max 8 famiglie - portare la merenda!

Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi, scarponcini, maglietta e felpa, antivento/pioggia.

L'appuntamento è domenica 17 novembre 2024 dalle ore 14.30 alle 17.00.

A cura di WWF Parma e Parchi del Ducato presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi in località Pradelle di Porcigatone (Borgotaro).

Contributo a famiglia euro 20.

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.