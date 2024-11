Giovedì 14 Novembre 2024

Gli eventi meteorici sempre più estremi e frequenti, impongono di sviluppare tecniche di intervento appropriate, e sicure, per allestire in modo sicuro alberi schiantati: nasce da queste premesse l'incontro tecnico e dimostrativo rivolto al personale tecnico degli Enti Pubblici Locali che si occupano di boschi e verde urbano in ambito di collina o pianura. Gli obiettivi della giornata – in programma giovedì 14 novembre nella sede del Parco Groane e della Brughiera Briantea – puntano a:

sensibilizzare al riconoscimento dei pericoli e alla valutazione dei rischi specifici e acquisire consapevolezza sulla modalità e complessità degli interventi a seguito di fortunali/tempeste con schianto di piante .

e acquisire consapevolezza sulla modalità e . portare a conoscenza di tecniche, professionalità specifiche e misure di sicurezza più efficaci sia nella fase di pronto intervento che nel ripristino.

La giornata formativa è organizzata da ERSAF in collaborazione con gli Istruttori Forestali Lombardi e Parco Groane.