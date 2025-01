Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

(Pettorano sul Gizio, 27 Gen 25) Il prossimo 31 gennaio viaggeremo molto lontani dall'Appennino centrale, verso il Polo Nord, per scoprire una specie tanto popolare quanto poco approfondita dal pubblico, l'Orso polare. Per esempio, sapevate che la principale minaccia alla sopravvivenza di questa specie è la caccia e non il cambiamento climatico?

"Orso polare, amato e tradito", di Morten Jørgensen, è un resoconto riccamente illustrato sullo stato di gestione e conservazione della specie, insomma un saggio mascherato da libro fotografico: 100 scatti celebrano questo animale straordinario nella sua bellezza, rivelandone l'essenza, mentre il testo racconta del "tradimento" di cui la specie è vittima, esponendo la corruzione e il conflitto di interessi presenti nella gestione della specie a livello internazionale. Un messaggio urgente che offre una panoramica sul rapporto conflittuale dell'essere umano con la natura.

Questo è un lavoro d'amore. Amore per l'orso polare e per tante altre specie minacciate dalla distruzione degli habitat e dallo sfruttamento eccessivo. L'orso polare potrebbe scomparire entro la fine del secolo, ma potrebbe anche essere salvato. Politici, scienziati e organizzazioni coinvolte hanno a disposizione tutti i mezzi per evitarne l'estinzione. Tuttavia, con gli interessi economici in gioco sono in pochi ad agire realmente per il benessere della specie. La pressione pubblica può dare un contributo importante in tal senso, influenzando la gestione e le politiche di salvaguardia. L'obiettivo di questo libro è mitigare la disinformazione creata ad hoc dai portatori di interesse.

Per questa ragione Rewilding Apennines organizza il 31 gennaio, presso il Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio alle ore 18:00, la presentazione di "Orso polare, amato e tradito", a cura di Giancarlo Gallinoro, fotografo professionista, guida artica ed educatore ambientale con una formazione in biologia e conservazione della fauna selvatica. L'evento sarà introdotto e moderato da Bruno D'Amicis, fotografo naturalista e autore di fama internazionale. Al termine della presentazione Giancarlo condividerà la propria esperienza nell'artico con una proiezione di materiale fotografico e una sessione di domande e risposte.

L'iniziativa è ospitata dal Comune di Pettorano Sul Gizio e realizzata in collaborazione con Salviamo l'Orso, la Riserva naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio e la Soc. Coop. Valleluna.