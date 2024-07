(Favignana, 02 Lug 24) Si informano gli utenti che, su app store e play store, è disponibile l'app Blue Discovery, per il rilascio delle autorizzazioni on line.



Residenti e non residenti, attraverso questa applicazione, oltre a ricevere informazioni utili, potranno richiedere, e ottenere, le autorizzazioni per la navigazione e l'ancoraggio all'interno dell'AMP sia giornaliere, sia settimanali che mensili.



Sono attive on line le autorizzazioni più richieste durante la stagione estiva, per agevolare i fruitori in visita alle Egadi, con strumenti telematici semplificati per il perfezionamento della procedura autorizzativa.



Per scaricare l'app