(Favignana, 30 Set 24) Consegnate alle marinerie di Favignana, Levanzo e Marettimo, le cassette ecocompatibili per lo stoccaggio del pescato.

Come annunciato alla Festa del borgo marinaro di Punta Lunga - Favignana, ogni pescatore egadino ha ricevuto 10 cassette per avviare il percorso di progressivo abbandono delle cassette "usa e getta" in polistirolo.