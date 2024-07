Un nuovo viaggio, inedito, sulle rotte di Ulisse e di antichi naviganti greci e romani per scoprire la natura, la biodiversità e la storia del mare della costiera

(Massa Lubrense, 20 Lug 24) .

L'Area Marina Protetta Punta Campanella lancia una nuova attività: le visite guidate con escursioni via mare per scoprire la natura, la biodiversità, la storia e le leggende di un mare mitico, il mare delle Sirene. Un'attività ecosostenibile, di turismo slow, da gustare con calma per apprezzare i luoghi più iconici del Parco e comprendere l'importanza di tutelarli. Un tour in 10 tappe, dal Capo di Sorrento fino a Positano, navigando tra le due costiere, sorrentina e amalfitana, e tra i due golfi di Napoli e Salerno.

A bordo della motobarca Scorfanella o del Gozzo Punta Campanella, in uno scenario da favola, circondati dalla natura e da paesaggi incantevoli, gli ospiti potranno apprezzare le caratteristiche ambientali e storiche di luoghi senza tempo.

Si parte da Marina della Lobra, suggestivo borgo marinaro di Massa Lubrense, per dirigersi verso il Capo di Sorrento, dove si possono ammirare i resti di un'antica Villa Romana, i famosi "bagni della Regina Giovanna" e il panorama unico della penisola sorrentina vista dal mare. La seconda tappa è il Vervece, lo scoglio della Madonnina sommersa e di Enzo Maiorca, zona A dell'Amp ricca di vita sottomarina. Navigazione fino a Punta della Campanella, con la sua inconfondibile torre di avvistamento che domina il paesaggio e l'epigrafe rupestre del secondo secolo a.C. Sosta nella meravigliosa Baia di Ieranto per una nuotata in un mare color smeraldo e per lo snorkeling in cerca delle oltre 250 specie presenti nei fondali della baia. Si entra poi nel Golfo di Salerno, attraversando Marina del Cantone, per arrivare a Crapolla, quinta tappa del Tour, con la piccola abbazia dedicata a San Pietro e l'incantevole fiordo. Tra Punta Sant'Elia e lo Scaricatoio, in piena costiera amalfitana, le antiche vie di comunicazione via mare, con approdi per il carico e lo scarico di merci. La settima tappa è la splendida e selvaggia spiaggia di Tordigliano, con Punta Germano, confine sud dell'area marina protetta. Navigazione verso Positano, per ammirare dal mare i colori e la forma a piramide della perla della costiera. Nona e penultima tappa del tour lo straordinario arcipelago dei Galli, dove ci sarà una sosta con nuotata e snorkeling in uno scenario unico al mondo, dimora delle Sirene secondo la leggenda e luogo d'elezione del grande ballerino russo Rudolf Nureyev. Si chiude con una vista particolare, da lontano, dei Faraglioni, che distano solo poche miglia da Punta Campanella, navigando nella bocca piccola di Capri. Rientro a Marina della Lobra dopo 6 ore di navigazione tra meraviglie naturali, paesaggistiche e archeologiche.

"Un'escursione bellissima che mette al centro le caratteristiche naturali e storiche di luoghi meravigliosi da tutelare e conservare-sottolinea Lucio Cacace, Presidente Amp Punta Campanella- Un'attività di turismo slow, per chi vuole davvero conoscere e ammirare il mare delle Sirene e le sue straordinarie peculiarità. Un'iniziativa fortemente voluta da me, dal Cda e dal Direttore per offrire una nuova opportunità di fruizione ecosostenibile del Parco a residenti e turisti"

"Siamo riusciti a rimettere in funzione un asset importante per l'amp, un bene come la Scorfanella che ci offre l'opportunità di organizzare visite guidate per aumentare la conoscenza della Riserva Marina e far comprendere l'importanza della sua tutela. Alla stesso tempo, questa iniziativa va a sostenere l'autofinanziamento dell'Ente, un aspetto fondamentale per tutte le aree marine protette per garantirne la gestione, la valorizzazione e la conservazione."

Le visite guidate si svolgeranno sia sulla Scorfanella, 50 posti per gruppi piu numerosi, sia sul Gozzo Punta Campanella, 10 posti per un'escursione più riservata. Per prenotare la visita guidata https://puntacampanella.seareservation.com/it/searchresult