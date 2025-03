Rivolto a studenti e appassionati della materia. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo. Si svolgerà dal 23 al 27 giugno 2025 con immersioni e lezioni teoriche nello splendido scenario della penisola sorrentina

(Massa Lubrense, 06 Mar 25) Nuova edizione del Corso Teorico-Pratico di Biologia Marina organizzato dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella in penisola sorrentina. Cinque giorni, dal 23 al 27 giugno, tra lezioni teoriche, immersioni e laboratori didattici nella splendida cornice di Massa Lubrense. Il corso ha come obiettivo lo studio dell'ambiente marino, con particolare riferimento alle specie e agli habitat presenti nel Parco di Punta Campanella.Le lezioni e le attività saranno condotte dai professori Giovanni Fulvio Russo e Roberto Sandulli e dalla dotoressa Luigia Donnarumma dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, dal dottore Luca Appolloni dell'Enea Centro ricerche Santa Teresa, dal biologo e fotografo subacqueo Guido Villani, in collaborazione con il personale dell'Area Marina Protetta.Tante le tematiche che saranno affrontate. Le caratteristiche dell'ambiente marino., la formazione del Mediterraneo, elementi di Ecologia marina. Plancton, Necton, Benthos.E ancora, tecniche di rilevamento subacqueo con analisi dei campioni, introduzione alla fotografia subacquea, protezione dell'ambiente marino, attività di laboratorio presso il nuovo Centro di Recupero Tartarughe e di biologia marina dell'Amp Punta Campanella. Le attività toccheranno anche i temi del progetto europeo Life Sea Net , cofinanziato dalla Commissione europea, coordinato da Legambiente e che vede l'Amp tra i partner per la gestione del Sito Narura2000 "Fondali di Punta Campanella e Capri".Il corso è rivolto soprattutto a studenti, dottorandi e laureati in discipline scientifiche con particolare attinenza verso lo studio del mare. Nella quota di iscrizione è previsto anche il vitto e l'alloggio per 4 giorni a Massa Lubrense. Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari.Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo, i posti sono limitati. Per info:https://www.puntacampanella.org/corso-di-biologia-marina/corso-teorico-pratico-di-biologia-marina-2025 rl.testa@puntacampanella.org