Secondo itinerario del progetto "In cammino per la rete delle Aree Marine Protette della Campania". Un'iniziativa della Regione con le 3 Amp del Golfo di Napoli

(Massa Lubrense, 18 Mar 25) Un'escursione tra macchia mediterranea, storia e incredibili paesaggi, tra mare, costiera Sorrentina e Capri. Domenica prossima, 23 marzo, il secondo itinerario del progetto "In cammino per la Rete delle Aree Marine Protette della Campania". Si parte da Termini, frazione di Massa Lubrense e si giunge al punto estremo della Penisola Sorrentina, Punta della Campanella, uno straordinario sito archeologico e panoramico con vista unica su Capri e sulla Baia di Ieranto. Professionisti dell'Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) guideranno l'escursione tra mare e terra, un unico sistema ecologico che interagisce e si contamina a vicenda, creando habitat e paesaggi unici, ma anche tradizioni, storia, architetture. Per prenotare l'escursione:

https://www.areamarinaprotettagaiola.it/trekkingaiola

L'iniziativa rientra nel più ampio progetto di rafforzamento della rete e delle sinergie tra aree marine protette della Campania. Un patrimonio ambientale e culturale unico che merita una maggiore tutela e valorizzazione anche nei mesi invernali, attraverso attività sinergiche di coordinamento e promozione dei territori costieri interessati e lo sviluppo di un turismo lento, sempre più incentrato sulla sostenibilità ambientale e sul rispetto dei territori.

Il progetto è stato presentato la settimana scorsa a Napoli, alla presenza dell'Assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, della Dirigente regionale Rosa Caterina Marmo, dei 3 direttori delle Aree Marine Protette del Golfo di Napoli, Maurizio Simeone per l'Amp Gaiola, Antonino Miccio per l'Amp Regno di Nettuno e Carmela Guidone per l'Amp Punta Campanella. Presente anche Rosalba Giugni, Presidente nazionale di Marevivo.

L'iniziativa è realizzata grazie alla Rete Infeas dei Centri di Educazione Ambientale e al contributo della Regione Campania.