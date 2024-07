(Olbia, 05 Lug 24) L'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei paesaggi che strutturano il proprio sistema ambientale marino e terrestre, in ricordo di Stefano Cellini, in qualità di amante della natura, appassionato fotografo ed egregio diver, bandisce un concorso fotografico diviso in due sezioni:



- A - il paesaggio terrestre dell'AMP;

- B - il paesaggio marino dell'AMP;



- La sezione A è dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza ambientale che caratterizzano il paesaggio terrestre dall'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo";

- La sezione B è dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza ambientale che caratterizzano il paesaggio marino dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo".

Scadenza 15/09/2024